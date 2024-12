Champions volley maschile, 4^ turno: gare su Sky

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Da martedì 17 dicembre , va in scena la quarta giornata di regular season di CEV Champions League maschile . Tre le squadre italiane impegnate: Mint Vero Volley Monza nel girone B, Allianz Milano nel girone C e Sir Sicoma Monini Perugia nel girone D.

Le italiane live su Sky

Si parte dunque oggi, martedì 17, con la sfida tra Mint Vero Volley Monza e Fenerbahce, in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 20 con il commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi. Mercoledì 18 si prosegue con Allianz Milano-Tirol Innsbruck, in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 19.30 con la telecronaca di Giovanni Cristiano e Rachele Sangiuliano. Si chiude giovedì 19 con Sir Sicoma Monini Perugia-Saint Nazaire, in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 20 con il commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.