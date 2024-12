Mondiali '25: Italia con Belgio, Cuba e Slovacchia

Sorteggiati i gironi dei Campionati mondiali di volley femminile, in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre 2025: le azzurre del CT Julio Velasco sono state inserite nel girone B di Phuket insieme a Belgio, Cuba, Slovacchia

Dopo un 2024 da incorniciare, con i trionfi ai Giochi di Parigi e in Nations League, la Nazionale di volley femminile riparte in vista del prossimo anno con in testa l'obiettivo Mondiali. A Bangkok (Thailandia) sono stati effettuati i sorteggi degli otto gironi dei Campionati Mondiali 2025 femminili di pallavolo, in programma dal 22 agosto al 7 settembre in quattro località thailandesi: Chiang Mai, Bangkok, Phuket e Nakhon Ratchasima. Le azzurre del CT Julio Velasco, fresco di rinnovo contrattuale, sono state inserite nella Pool B di Phuket insieme a Belgio, Cuba e Slovacchia. L'Italia è reduce dal secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022. Si qualificano agli ottavi le prime due di ogni girone, con l'Italia che andrà ad incrociare in caso di passaggio del turno una tra Polonia, Germania, Kenya, Vietnam.