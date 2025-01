Champions volley, 6^ giornata: le italiane su Sky

Ultima giornata della fase a giorni della Champions League femminile di pallavolo. Tutte e tre le squadre italiane in campo oggi. Alle 20 la partitissima tra Milano e Vakif Istanbul che deciderà chi tra le due andrà ai quarti direttamente e chi invece dovrà giocare il turno dei Playoff. Alle 20.30 Conegliano ospita le polacche del Resovia. In differita Scandicci già certa del primo posto e dei quarti. Le partite su Sky e NOW

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Mercoledì 22 gennaio, la sesta giornata di regular season di CEV Champions League femminile, il torneo continentale che vede di fronte venti tra i migliori club internazionali. Tre le squadre italiane impegnate: Antonio Carraro Imoco Conegliano nel girone A, Numia Vero Volley Milano nel girone C e Savino Del Bene Scandicci nel girone E.

Le tre italiane oggi su Sky

Oggi alle 20, la Numia Vero Volley Milano gioca in casa contro il Vakifbank Istanbul, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano. Alle 20.30 live su Sky Sport 258 e NOW, in diretta il match Antonio Carraro Imoco Conegliano-Developres Rzeszow. Commento di Giovanni Cristiano e Francesca Piccinini. Infine, in differita su Sky Sport Max e NOW alle 22.45, sarà la volta della Savino Del Bene Scandicci, in campo contro il BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala. Telecronaca di Rudy Palermo.