Finale CEV Cup, Novara-Alba Blaj stasera su Sky

Stasera le ragazze di coach Bernardi scenderanno in campo alle 20 (diretta su Sky Sport Max e NOW) per la gara d’andata contro l'Alba Blaj. Ritorno previsto in Romania martedì 1 aprile

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. L'Igor Gorgonzola Novara arriva all'ultimo atto della CEV Cup femminile: nella finale della manifestazione continentale, le ragazze di Lorenzo Bernardi devono affrontare le rumene dell'Alba Blaj per poter alzare il trofeo. La sfida di andata si giocherà martedì 25 marzo, al Pala Igor di Novara con diretta dalle 20 su Sky Sport Max e NOW. Telecronaca di Roberto Prini e Francesca Piccinini. L'Alba Blaj sarà la quinta avversaria di Novara nella competizione dopo le polacche del Lodz, le turche dell'Aksaray, le bulgare del Maritza Plovdiv e l'altra formazione anatolica del THY Istanbul. La squadra romena è approdata in finale dopo aver battuto le macedoni del Rabotnicki Skopje, le ceche del Prostejov, le spagnole del Menorca, le portoghesi del Porto e infine le ungheresi del Vasas Obuda Budapest in semifinale.