Finale CEV Cup, Novara vicina al sogno europeo

La Igor Novara ha già messo una mano sulla CEV Cup vincendo 3-1 la finale di andata contro le rumene dell’Alba Blaj. Per completare l’opera oggi, in Romania, a Novara basterà aggiudicarsi due set per alzare l'unica coppa europea che manca dalla sua bacheca. Appuntamento in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW