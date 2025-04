Brasile, pallavolista in campo incinta di 6 mesi

Priscila Heldes ha spiegato a Globo Esporte di aver giocato la partita con il Fluminense con l’autorizzazione medica e di non aver mai voluto lasciare sola la sua squadra in un appuntamento così importante: "Appena ho scoperto di essere incinta, sono andata dal medico che mi ha detto: ‘Se stai bene e sei in salute, vai avanti‘. L'ho fatto, sto bene ed è davvero speciale poter vivere questo momento con mio figlio". La Heldes è incinta di 24 settimane

Priscilla Heldes è una palleggiatrice del Fluminense e nei giorni scorsi ha giocato nonostante una gravidanza di 24 settimane con la maglia della squadra di Rio che milita nella massima serie brasiliana, per aiutare le compagne nei quarti di finale di play off contro il Sesi Bauru. La pallavolista ha giocato con il pancione e le immagini sono diventate virali generando anche alcune polemiche riguardo l’opportunità di proseguire l’attività da professionista. A Globo Esporte ha commentato così: “Appena ho scoperto di essere incinta, sono andata dal medico che mi ha detto: ‘Se stai bene e sei in salute, vai avanti‘. Non sono la prima a continuare a lavorare durante la gravidanza, né sarò l’ultima, e questo è meraviglioso. Che tu, Donna, non dimentichi mai che puoi andare molto più lontano di quanto immagini e che puoi raggiungere cose incredibili”