Conegliano è ancora campione: Milano ko 3-0

È il settimo scudetto di fila, l'ottavo nelle ultime nove stagioni. Milano dominata 3-0 in finale, 25-22, 25-20, 25-21 il punteggio di gara tre. Ennesimo trionfo per un palmares ancor più eclatante. Niente da fare per Paola Egonu e compagne

Conegliano batte Milano anche nella gara tre della finale scudetto 2024/25 del campionato italiano femminile di pallavolo e si laurea campione d'Italia. Al Pala Verde il dream team gialloblù ha chiuso il match in tre set (25-22, 25-20, 25-21) riscrivendo la storia con l'ottavo scudetto, il settimo consecutivo. In gara uno la vittoria in quattro set, partita senza storia anche in gara due con un altro tre a zero. Il punto decisivo arriva col muro della capitana Wolosz.