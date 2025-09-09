A 38 anni è ancora la migliore al mondo nel suo ruolo. Ma non è un caso, è merito del suo talento naturale ma soprattutto del duro lavoro e dell'impegno che ci ha sempre messo. Siamo state compagne in Nazionale per più di 10 anni ma si vedeva fin dal primo giorno che sarebbe stata una giocatrice speciale, e la sua carriera lo ha confermato