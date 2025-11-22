Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il personaggio

Il gesto di Mauro Berruto per la Palestina: lo sport come respiro di libertà

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

La scelta di tornare su una panchina, e non una qualunque ma quella della Palestina, ha fatto riaprire il dibattito: lo sport quanto può vedere lontano? Rispetto a Berruto, c'è un parallelismo, più che un precedente. E riguarda la storia di Mandela e la squadra di rugby del Sudafrica

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ