Bristot: "Vi racconto il 'modello' Trento. In stagione voglio ritagliarmi il mio spazio"

Classe 2005, 20 anni compiuti da poco, ha iniziato il suo percorso nelle giovanili appena finite le scuole medie, alternandosi con profitto tra sport e scuola: "La società dà molta importanza anche all'istruzione dei suoi ragazzi". Oggi è in prima squadra, dove il nuovo coach Marcelo Méndez gli ha chiesto di "alzare il livello". La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider