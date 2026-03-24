Quarti Champions volley, Perugia ok a Las Palmas

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Champions di volley, Perugia vince soffrendo a Las Palmas l'andata dei quarti

Volley

Con qualche brivido più del previsto, Perugia batte Las Palmas al tie-break (25-23, 25-19, 21-25, 23-25, 15-13) nella sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League. Tra 8 giorni, al ritorno al Palaevangelisti, i campioni d’Europa avranno la possibilità di mettere il visto sul biglietto per la Final four di maggio di Torino

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Batticuore Perugia ma, come nella fase a gironi, vince a Las Palmas al tie-break e si prende mezzo biglietto per Torino, sede della Final Four di Champions League di volley. La partenza forte di Perugia lascia immaginare una serata di totale controllo: il primo set finisce 25-23 per Plotnytskyi e compagni, margine che avrebbe potuto essere più ampio senza alcuni cali di tensione degli umbri. Nel secondo set brilla la stella di Ben Tara e Perugia va sul 2-0 gestendo un vantaggio di 6 punti, 25-19. Ma il Las Palmas della vecchia conoscenza Osmany Juantorena non si scompone e lotta punto su punto, portandosi a casa i due set successivi, grazie soprattutto alla vena ritrovata del 40enne italo-cubano, non più un esempio di continuità ma capace di fiammate ingiocabili. Si va al tie-break, dove Perugia non fa scherzi, si prende il vantaggio e porta a casa il set 15-13. Mercoledì 1° aprile la gara di ritorno, per Perugia vietato distrarsi, la Final Four è più che a portata di mano.

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