Se la finalina sarà tutta italiana, quella per il 1° posto vedrà protagoniste due squadra turche, il Vakifbank e l'Eczacibasi. Non di certo una novità. Prendendo le ultime 20 edizioni della Champions League, ci sono state 11 vittorie italiane e 8 turche. L'unica eccezione è rappresentata dalla Dinamo Kazan nel 2015