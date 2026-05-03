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Conegliano-Scandicci, risultato live della finale per il 3° posto di Champions di volley

live Volley

Lo scorso anno era stata la finalissima, stavolta invece la Imoco e la Savino Del Bene si affrontano per il gradino più basso del podio. Smaltita in parte la delusione per le sconfitte di ieri al tie-break contro Vakifbank ed Eczacibasi, le squadre di Santarelli e Gaspari cercano di finire la stagione nel migliore dei modi. Il match è in diretta dalle 16 su Sky Sport Arena. Su questo liveblog la cronaca in tempo reale

L'ALBO D'ORO DELLA COMPETIZIONE

in evidenza

CONEGLIANO-SCANDICCI LIVE dalle 16 su Sky Sport Arena (canale 204)

Le Final Four di Champions League femminile di volley sono in diretta sabato 2 e domenica 3 maggio su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma, e in streaming su NOW

LIVE

Dove si gioca?

La sede delle Final Four è la Ulker Arena di Istanbul, la stessa del 2025

L'albo d'oro della Champions League

Conegliano è campione in carica, ancora per poche ore. La Imoco ha vinto le ultime due edizioni della Champions, tre delle ultime cinque. Il Vakifbank è un nome ricorrente nell'albo d'oro, l'Eczacibasi ha invece trionfato oltre 10 anni fa, nel 2014. 

L'albo d'oro della Champions League femminile

L'albo d'oro della Champions League femminile

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Una questione (italo-)turca

Se la finalina sarà tutta italiana, quella per il 1° posto vedrà protagoniste due squadra turche, il Vakifbank e l'Eczacibasi. Non di certo una novità. Prendendo le ultime 20 edizioni della Champions League, ci sono state 11 vittorie italiane e 8 turche. L'unica eccezione è rappresentata dalla Dinamo Kazan nel 2015

Da finale a finalina

Nell'edizione dello scorso anno, Conegliano e Scandicci si giocarono il titolo, vinto dalla Imoco con un netto 3-0 in finale. Quest'anno invece in ballo c'è solo il terzo posto

La sconfitta di Scandicci contro l'Eczacibasi

Anche la squadra toscana è stata battuta al tie-break nonostante una superlativa prestazione di Antropova da 34 punti. QUI il racconto della seconda semifinale

La delusione di Santarelli

Intervistato da Sky Sport dopo la semifinale persa, il coach di Conegliano Daniele Santarelli ha esternato tutta la sua delusione senza usare parole di circostanza

La sconfitta di Conegliano contro il Vakifbank

Entrambe le squadre sono state sconfitte ieri in semifinale da due rappresentative turche. Le campionesse d'Italia sono state piegate al tie-break in rimonta dal Vakifbank allenato da Giovanni Guidetti. QUI il racconto di un match pieno di emozioni

Buongiorno a tutti. Seconda e ultima giornata delle Final Four di Champions League femminile di volley. Si parte alle 16 con la finale tutta italiana per il terzo posto tra Conegliano e Scandicci. Avviciniamoci insieme all'inizio della sfida

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