Quando Conegliano stava vincendo 2 set a 0 la semifinale e 22-18 il terzo parziale, nemmeno l'ottimismo più inscalfibile avrebbe indotto coach Giovanni Guidetti a credere che sarebbe diventato campione d'Europa poco più di 24 ore dopo. Invece è andata così. Il Vakifbank ha vinto la settima Champions League della sua storia. Dopo la rimonta contro la Imoco di ieri, le campionesse di Turchia non hanno sofferto i favori del pronostico e hanno battuto per tre set a uno le cugine dell'Eczacibasi (25-20, 25-21, 21-25, 25-18). Il derby di Istanbul, giocato alla Ulker Arena, ha incoronato la coppia Boskovic-Markova. Dopo i 65 punti inflitti a Conegliano in semifinale, ne hanno messi a segno altri 59: 26 per la schiacciatrice russa e 33 per l'opposta serba, per la prima volta campione d'Europa col club. Il coronamento di una carriera fantastica è arrivato proprio contro la sua ex squadra, che lasciato in estate dopo 10 anni. Col Vakifbank e Guidetti ha vinto campionato, coppa di Turchia e Champions League. All'Eczacibasi di coach Bregoli non sono bastati i 20 punti di Karakurt. Rispetto alla semifinale vinta con Scandicci è mancato l'apporto della polacca Stysiak, fermatasi ad appena 13 punti.

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