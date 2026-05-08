Italvolley femminile, le convocate di Velasco per i test match con la Francia

Julio Velasco ha reso note le 15 giocatrici chiamate per il quinto ritiro stagionale dell'Italvolley femminile, in programma da lunedì 11 a venerdì 15 maggio. Per le azzurre, alla fine del ritiro, sono in programma due test match con la Francia, che saranno trasmessi su Sky e in streaming su NOW

Quinto raduno stagionale per la Nazionale femminile di volley, che si ritroverà al Centro Federale Pavesi di Milano dall'11 al 15 maggio. Julio Velasco ha diffuso i nomi delle 15 giocatrici che sono state chiamate per partecipare a questo raduno. La cinque giorni dell'Italvolley azzurra si chiuderà con due test match contro la Francia, entrambi trasmessi su Sky e in streaming su NOW: il primo si giocherà giovedì 14 maggio al PalaForum di Biella, mentre il secondo sarà in programma il giorno dopo, venerdì 15 maggio, al PalaIgor di Novara. Sempre su Sky, quest'estate ci sono gli Europei femminili ad attendere le azzurre, dal 21 agosto al 6 settembre.