Il ct della Nazionale maschile di volley Ferdinando De Giorgi ha convocato 15 atleti per il primo collegiale dell’anno - in programma a Roma dall'11 al 17 maggio - come preparazione in vista delle amichevoli e degli impegni estivi in Nations League e agli Europei
Manca sempre meno all'inizio della stagione della Nazionale maschile italiana di pallavolo. La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi, bi-campione del mondo in carica, scenderà in campo presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' all’Acqua Acetosa di Roma per il primo collegiale dell’anno, in programma dall'11 al 17 maggio. Il percorso degli azzurri proseguirà con le amichevoli del 30 e 31 maggio, la Volleyball Nations League dall'11 giugno al 3 agosto e, soprattutto, gli Europei dal 10 al 26 settembre (in diretta su Sky e in streaming su NOW). Ecco i 15 convocati per questa prima settimana di impegni.
I convocati di De Giorgi per il raduno
- Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Domenico Pace, Paolo Porro (You Energy Volley)
- Alessandro Fanizza, Tommaso Guzzo (Cisterna Volley)
- Tommaso Ichino (Powervolley Milano)
- Giulio Magalini, Marco Pellacani (M.& G. Scuola Pallavolo)
- Leandro Aussibio Mosca (Volley Milano)
- Mattia Orioli, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova)
- Kamil Rychlicki (Zaksa Kedzierzyn-Kozle )
- Francesco Romano Sani, Matteo Staforini (Verona Volley)