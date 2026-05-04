l'analisi
Per Conegliano la pressione è un privilegio: il segreto di una dinastia che non si ferma
Dalle prime difficoltà stagionali alla risposta nei momenti decisivi, Conegliano conferma ancora la sua superiorità. Non è solo questione di talento, ma di organizzazione, memoria e capacità di adattamento. E anche la delusione europea diventa parte di un percorso vincente
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