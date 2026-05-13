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Volley, Paola Egonu rinnova con la Vero Volley Milano fino al 2027

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©IPA/Fotogramma

La Vero Volley Milano ha annunciato, sul proprio sito ufficiale, che Paola Egonu ha rinnovato il contratto con la società milanese: la medaglia d'oro olimpica a Parigi 2024 resterà a Milano anche per la stagione 2026-27

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Paola Egonu resta a Milano anche nella stagione 2026-27: lo ha annunciato la Vero Volley, squadra in cui l'opposta azzurra milita dal 2024, con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Egonu, che dalla stagione scorsa è capitana della Vero Volley, in questa stagione ha superato la soglia dei 1000 punti in carriera tra le competizioni della Lega Volley Femminile e CEV Champions League. Con le milanesi, Egonu ha vinto la Supercoppa 2025, il primo trofeo nazionale per la Vero Volley femminile e il trofeo numero 17 con i club in carriera per l'ex giocatrice di Conegliano e Istanbul. Egonu ha dichiarato: “Sono molto contenta di continuare la mia avventura con la maglia della Numia Vero Volley Milano. La stagione appena conclusa ci ha regalato tante emozioni e soddisfazioni, e spero che la prossima potrà darcene altrettante. L’anno prossimo lavoreremo con una squadra determinata a lottare per raggiungere grandi obiettivi: non vedo l’ora di tornare in palestra e iniziare una nuova stagione insieme”.

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