Paola Egonu resta a Milano anche nella stagione 2026-27: lo ha annunciato la Vero Volley, squadra in cui l'opposta azzurra milita dal 2024, con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Egonu, che dalla stagione scorsa è capitana della Vero Volley, in questa stagione ha superato la soglia dei 1000 punti in carriera tra le competizioni della Lega Volley Femminile e CEV Champions League. Con le milanesi, Egonu ha vinto la Supercoppa 2025, il primo trofeo nazionale per la Vero Volley femminile e il trofeo numero 17 con i club in carriera per l'ex giocatrice di Conegliano e Istanbul. Egonu ha dichiarato: “Sono molto contenta di continuare la mia avventura con la maglia della Numia Vero Volley Milano. La stagione appena conclusa ci ha regalato tante emozioni e soddisfazioni, e spero che la prossima potrà darcene altrettante. L’anno prossimo lavoreremo con una squadra determinata a lottare per raggiungere grandi obiettivi: non vedo l’ora di tornare in palestra e iniziare una nuova stagione insieme”.