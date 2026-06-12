Nations League, l'Italia piega la Germania

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Volley Nations League maschile, Italia-Germania: gli azzurri si riscattano

Volley

In Canada gli azzurri colgono la prima vittoria in Nations League battendo la Germania in quattro set. Pronto riscatto dopo la sconfitta all'esordio contro la Francia. Brilla Bovolenta con 15 punti, prossimo impegno contro la Turchia nella notte italiana tra sabato e domenica

I CONVOCATI DI DE GIORGI PER LA VNL

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L'Italia allenata da Ferdinando De Giorgi si riscatta subito dopo il ko all'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 33-31) e mettono in cascina tre punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno (ore 1.30 del mattino del 14 giugno in Italia) contro la Turchia.

Il tabellino del match

  • Germania: John 11, Krick 8, Brand 17, Böhme 7, Torwie 9, Röhrs 13. All. Botti
  • Italia: P. Porro 2, Sani 9, Rychlicki 5, Bottolo 13, L. Porro 13, Sanguinetti 2, Mati 8, Bovolenta 15, Gargiulo 6 All. De Giorgi.

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