A Macao le azzurre del volley femminile allenate dal ct Julio Velasco si giocano l'accesso alla finale della Nations League. Nei quarti l'Italia ha sconfitto 3-0 l'Olanda. La vincente si giocherà il trofeo contro Cina oppure Turchia
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ITALIA-BRASILE 1-0 LIVE (25-21)
Pari Italia: 8-8
Accorcia l'Italia: 7-5 per il Brasile
6-2 Brasile e time-out Velasco
Brasile avanti 4-2
Al via il secondo set
Egonu! L'Italia vince il primo set 25-21
Time-out Velasco
Muro Luzia: 24-21
Accorcia il Brasile: 24-20
Ace di Antropova: 24-19 Italia
23-19 con il muro di Fahr
Subito Egonu: 22-19
Entra Egonu sul 21-19 Italia
20-18 con il muro di Fahr
Si sblocca Antropova: 19-18 per le azzurre
Sbaglia Ana Cristina: Italia in vantaggio 18-17
Punto di Danesi per il 17-17
Il Brasile si riporta sul 15-15
Allunga l'Italia: azzurre avanti 14-12
Primo set di nuovo in parità sull'11-11
10-8 Italia con un grande punto di Nervini
Azzurre ancora avanti: 5-4 con il diagonale di Sylla
Italia avanti 3-2 grazie al muro di Fahr
Italia e Brasile sull'1-1
Comincia il primo set
Tra poco Italia e Brasile in campo
L’Italia - che insegue il quarto trionfo in Nations League - alle 10 scenderà in campo contro il Brasile
Le parole della vigilia
Nations League, tabellone e calendario
L'Italia apre le Final Eight della Nations League femminile, in programma a Macao fino al 26 luglio, con una vittoria contro l'Olanda per 3-0. In semifinale troverà il Brasile, che ha sconfitto il Giappone 3-1. Dall'altra parte del tabellone, invece, Cina e Turchia si sfideranno in semifinale, dopo aver battuto rispettivamente Stati Uniti e Canada. Il tabellone completo
Vnl, Italia in semifinale: tabellone e calendario delle Final EightVai al contenuto
Nei quarti il successo 3-0 contro l'Olanda
Tutto facile per l'Italia di Julio Velasco: 3-0 all'Olanda (25-21; 25-16; 25-16) e semifinale di Nations League conquistata. Azzurre trascinate da Antropova (15 punti) e Sylla (14). Per conquistare l'accesso alla finale sfideranno il Brasile, che ha sconfitto 3-1 il Giappone nei quarti
L'Italia è in semifinale: battuta 3-0 l'OlandaVai al contenuto
Alle 10 la semifinale tra Italia e Brasile
Alle 10 in campo Italia e Brasile nella semifinale della Nations League femminile di pallavolo. In caso di successo la squadra del ct Velasco si giocherà il trofeo contro la vincente di Cina-Turchia