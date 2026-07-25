L'Italia apre le Final Eight della Nations League femminile, in programma a Macao fino al 26 luglio, con una vittoria contro l'Olanda per 3-0. In semifinale troverà il Brasile, che ha sconfitto il Giappone 3-1. Dall'altra parte del tabellone, invece, Cina e Turchia si sfideranno in semifinale, dopo aver battuto rispettivamente Stati Uniti e Canada. Il tabellone completo