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Volley, Italia-Brasile di Nations League femminile in diretta

live Volley

A Macao le azzurre del volley femminile allenate dal ct Julio Velasco si giocano l'accesso alla finale della Nations League. Nei quarti l'Italia ha sconfitto 3-0 l'Olanda. La vincente si giocherà il trofeo contro Cina oppure Turchia

in evidenza

ITALIA-BRASILE 1-0 LIVE (25-21)

LIVE

Pari Italia: 8-8

Accorcia l'Italia: 7-5 per il Brasile

6-2 Brasile e time-out Velasco

Brasile avanti 4-2

Al via il secondo set

Egonu! L'Italia vince il primo set 25-21

Time-out Velasco

Muro Luzia: 24-21

Accorcia il Brasile: 24-20

Ace di Antropova: 24-19 Italia

23-19 con il muro di Fahr

Subito Egonu: 22-19

Entra Egonu sul 21-19 Italia

20-18 con il muro di Fahr

Si sblocca Antropova: 19-18 per le azzurre

Sbaglia Ana Cristina: Italia in vantaggio 18-17

Punto di Danesi per il 17-17 

Il Brasile si riporta sul 15-15

Allunga l'Italia: azzurre avanti 14-12

Primo set di nuovo in parità sull'11-11

10-8 Italia con un grande punto di Nervini

Azzurre ancora avanti: 5-4 con il diagonale di Sylla

Italia avanti 3-2 grazie al muro di Fahr

Italia e Brasile sull'1-1

Comincia il primo set

Tra poco Italia e Brasile in campo

L’Italia - che insegue il quarto trionfo in Nations League - alle 10 scenderà in campo contro il Brasile

Le parole della vigilia

Nations League, tabellone e calendario

L'Italia apre le Final Eight della Nations League femminile, in programma a Macao fino al 26 luglio, con una vittoria contro l'Olanda per 3-0. In semifinale troverà il Brasile, che ha sconfitto il Giappone 3-1. Dall'altra parte del tabellone, invece, Cina e Turchia si sfideranno in semifinale, dopo aver battuto rispettivamente Stati Uniti e Canada. Il tabellone completo

Vnl, Italia in semifinale: tabellone e calendario delle Final Eight

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Nei quarti il successo 3-0 contro l'Olanda

Tutto facile per l'Italia di Julio Velasco: 3-0 all'Olanda (25-21; 25-16; 25-16) e semifinale di Nations League conquistata. Azzurre trascinate da Antropova (15 punti) e Sylla (14). Per conquistare l'accesso alla finale sfideranno il Brasile, che ha sconfitto 3-1 il Giappone nei quarti

L'Italia è in semifinale: battuta 3-0 l'Olanda

L'Italia è in semifinale: battuta 3-0 l'Olanda

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Alle 10 la semifinale tra Italia e Brasile

Alle 10 in campo Italia e Brasile nella semifinale della Nations League femminile di pallavolo. In caso di successo la squadra del ct Velasco si giocherà il trofeo contro la vincente di Cina-Turchia

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