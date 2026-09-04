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l'intervista

Velasco: "Che succede se perdiamo? Nulla. Dobbiamo avere voglia di vincere, non l'obbligo"

Federica Lodi

Alla vigilia della semifinale dell'Europeo contro la Polonia, Julio Velasco racconta la sua Italia: l'importanza di essere aggressivi senza perdere lucidità, la differenza tra voglia e obbligo di vincere e la forza di un movimento che non ha bisogno di definirsi 'scuola'

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