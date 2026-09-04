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il talento

L'ossessione di Raimondo è più forte di tutto

Andrea Campioni

Andrea Campioni
©IPA/Fotogramma

Mihajlovic lo aveva fatto esordire a 17 anni, poi anni di prestiti e difficoltà prima della definitiva esplosione a Frosinone. Ora Raimondo ha (ri)trovato il gol, la Serie A e un nuovo sogno: l'azzurro della Nazionale

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