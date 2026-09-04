Il 'bosco' di Orsato al Var e la rivoluzione di Paratici a Firenze

Nel Breviario del 4 settembre, il primo della stagione 2026/2027, si riflette sulla nuova 'formula' del designatore Orsato, più orientata sull'arbitro in campo rispetto al Var; e sul mercato estivo della Fiorentina, grande e ambizioso, da cui è necessario aspettarsi un periodo di ambientamento, soprattutto dopo la cessione di Moise Kean
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi