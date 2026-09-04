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il breviario

Il 'bosco' di Orsato al Var e la rivoluzione di Paratici a Firenze

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Nel Breviario del 4 settembre, il primo della stagione 2026/2027, si riflette sulla nuova 'formula' del designatore Orsato, più orientata sull'arbitro in campo rispetto al Var; e sul mercato estivo della Fiorentina, grande e ambizioso, da cui è necessario aspettarsi un periodo di ambientamento, soprattutto dopo la cessione di Moise Kean

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