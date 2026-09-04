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Volley, il challenge spiegato dal campo: come funziona e tutti i segreti

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Vi siete mai chiesti come funziona il challenge nel volley? Lo scopriamo insieme a Rachele Sangiuliano e a Stefano Locatelli: dalle telecamere che controllano i falli in battuta e la linea dei tre metri a quelle posizionate sulla rete per verificare tocchi e invasioni. Un viaggio dentro la tecnologia che supporta gli arbitri durante le partite fino alla Challenge Room e a una curiosa luce rossa... Guarda il VIDEO qui sopra

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