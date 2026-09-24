Italia volley eliminata ai quarti dell'Europeo, De Giorgi: "Ci fa tanto male"video
Ferdinando De Giorgi non nasconde l'amarezza dopo l'eliminazione dell'Italia ai quarti degli Europei contro la Finlandia: "È una cosa che ci fa molto male". Il ct riconosce i meriti degli avversari ma torna soprattutto sui rimpianti azzurri: "Alla fine l'avevamo messa come volevamo, siamo mancati proprio alla fine". Poi l'analisi tecnica della sconfitta al tie-break: guarda qui sopra il VIDEO con l'intervista a Sky Sport