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Italia volley eliminata ai quarti dell'Europeo, De Giorgi: "Ci fa tanto male"

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Ferdinando De Giorgi non nasconde l'amarezza dopo l'eliminazione dell'Italia ai quarti degli Europei contro la Finlandia: "È una cosa che ci fa molto male". Il ct riconosce i meriti degli avversari ma torna soprattutto sui rimpianti azzurri: "Alla fine l'avevamo messa come volevamo, siamo mancati proprio alla fine". Poi l'analisi tecnica della sconfitta al tie-break: guarda qui sopra il VIDEO con l'intervista a Sky Sport

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