Yuri Romanò (92) è il miglior realizzatore dell’Italia agli Europei 2026. Era stato anche il miglior marcatore azzurro agli Europei 2023 (124 punti). Daniele Lavia (116) e Alessandro Michieletto (114) avevano superato quota 100 punti in quell’edizione. La Slovenia era l’altra squadra con tre giocatori capaci di superare i 100 punti.