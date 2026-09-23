Simone Giannelli (76,61% in 19 set) ha la migliore efficienza in palleggio di questi Europei. Dal 2011, la percentuale più alta di efficienza in palleggio in una singola edizione è stata quella di Wessel Keemink nel 2019 (63,64% in 14 set con i Paesi Bassi).
Italia-Finlandia, risultato dei quarti agli Europei di volley maschile in diretta live
È il momento dei quarti di finale per l'Italia di Ferdinando De Giorgi: gli Azzurri sfidano la Finlandia per un posto in semifinale contro la Francia. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW: qui di seguito la cronaca del match
in evidenza
ITALIA-FINLANDIA LIVE su Sky Sport Uno
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 24-20
E ROMANO' PIAZZA ANCHE L'ACE! Primo set point per l'Italia
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 23-20
Romanò si riprende subito il punto con una bellissima diagonale stretta!
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 22-20
Romanò cerca ma non trova le mani del muro finlandese: lunga la sua diagonale
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 22-19
Sbaglia Sanguinetti in battuta: sesto errore azzurro finora
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 22-18
Errore di Jokela sotto rete con un pallonetto non riuscito: allungo Italia!
E la Finlandia chiama un altro time-out
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 21-18
MONSTER BLOCK DI PARDO MATI!!! SECONDO MURO CONSECUTIVO SPAZIALE
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 20-18
PARDO MATI! Altro muro del nostro centrale su Marttila
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 19-18
Regalino di Marttila che tira in rete anche il suo servizio
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 18-18
Finisce a rete anche il servizio di Bottolo
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 18-17
Finisce a rete il servizio di Ivanov
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 17-17
Altro grande attacco di Luka Marttila con un lungolinea fintato
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 17-16
Errore dai nove metri di Giannelli
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 17-15
Delicato pallonetto di Romanò che in un primo momento sembra esser stato salvato dal libero finlandese. Poi l'azione prosegue e Marttila conquistato il punto. L'Italia chiama il challenge per floor touch che c'è! Punto dell'Italia
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 16-15
Bravo Mattia Bottolo! Diagonale potente da posto quattro e torniamo avanti di uno
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 15-15
Errore al servizio di Pardo Mati
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 15-14
Romanò! La sua diagonale dalla seconda linea va a segno
Adesso il time-out lo chiama il nostro Fefè De Giorgi
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 14-14
Bottolo stringe troppo la diagonale che finisce fuori di poco
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 14-13
Adesso l'ace lo trova Nooa Marttila
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 14-12
Haapaniemi mette a referto il suo primo punto con un buon primo tempo
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 14-11
Errore in battuta per la Finlandia
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 13-11
Bella difesa della Finlandia che va a punto con Marttila, la cui pipe viene toccata da Bottolo
Primo time-out chiamato dalla Finlandia
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 13-10
Ace di Romanò!!
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 12-10
Giannelli inventa per Bottolo che è precissimo e va a segno con la pipe
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 11-10
Jokela schianta a terra una diagonale da posto due
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 11-9
Vincente il primo tempo di Sanguinetti
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 10-9
Marttila trova anche l'ace: grande inizio per Luka che ha già messo a referto cinque punti
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 10-8
Ancora Marttila: trova le mani alte del muro azzurro
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 10-7
Anche Bottolo è molto carico questa sera: grande palla di Giannelli per Mattia che schianta a terra la parallela da posto quattro
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 9-7
Bravo Marttila con un bel lungolinea
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 9-6
Romanò rimette le cose apposto: terzo punto per l'azzurro con la sua diagonale a tutto braccio
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 8-6
Jokela trova un'altra bella diagonale da posto due: non riesce a difendere Sanguinetti
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 8-5
Si infila la diagonale di Bottolo nel muro finlandese
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 7-5
Pipe potentissima di Marttila che colpisce Balaso
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 7-4
Romanò cerca e trova la mano esterna di Marttila!
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 6-4
Vincente la diagonale stretta da posto due di Jokela
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 6-3
Ancora Lavia! Parallela potente da posto quattro. Grande inizio degli Azzurri
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 5-3
Sanguinetti forza la battuta che finisce larga
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 5-2
MONSTER BLOCK DI LAVIA!! Rimanda indietro l'attacco in parallela di Jokela
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 4-2
Lungo il servizio di Bottolo
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 4-1
Sanguinetti! Primo tempo fulminante del nostro centrale
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 3-1
Non basta l'intervento in extremis di Balaso: primo punto per i finlanedsi con Marttila che trova il mani fuori da posto quattro
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 3-0
Fuori la potente parallela di Marttila
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 2-0
Ed ecco Romanò! Primo punto per il nostro opposto che trova le mani del muro finlandese
1° SET: ITALIA-FINLANDIA 1-0
Il primo punto è azzurro! Grande difesa del nostro capitano Giannelli e poi Bottolo trova uno spiraglio nel muro finlandese
I sestetti iniziali della partita
Che atmosfera al Palavela di Torino! Adesso è tutto pronto: segui Italia-Finlandia su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW
E' il momento dell'Inno di Mameli! Tutti in piedi per il Canto degli Italiani
L'ingresso dell'Italia! Adesso il momento degli inni nazionali: si inizia con quello finlandese
Tanti ospiti d'eccezione sulle tribune di Torino per assistere alla sfida dell'Italvolley: presenti Antonio Conte, ex ct dell'Italia, Andrea Cambiaso, giocatore della Juventus, e Giorgio Chiellini, dirigente della Juve. Sugli spalti anche Mariella Scirea, vedova di Gaetano Scirea, insieme al figlio Riccardo.
Il sestetto dell'Italia
Romanò sarà l'opposto. Giannelli, Lavia, Bottolo, Sanguinetti, Mati mentre il libero sarà Balas
Da Sky Sport Insider: tutte le nostre esclusive in un click
In una sola pagina tutti gli approfondimenti, le analisi, i commenti e le interviste pubblicate su Sky Sport Insider che riguardano, da una prospettiva molto particolare, l'universo del volley. Le interviste ai protagonisti Azzurri e gli approfondimenti sui nostri avversari
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Il percorso della Finlandia fino a questo momento
- La Finlandia ha superato la fase a gironi della Pool C, giocata in casa a Tampere.
- Nel girone ha battuto Danimarca 3-0, Belgio 3-2, Serbia 3-0 e Olanda 3-2, perdendo soltanto al tie-break contro l'Estonia
- Da segnalare la vittoria per 3-0 sulla Serbia
- Agli ottavi ha poi eliminato la Grecia al termine di una battaglia durata cinque set: 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13)
I 14 convocati della Finlandia
- Palleggiatori: Santeri Välimaa, Fedor Ivanov
- Opposti: Joonas Jokela, Veikka Lindqvist
- Schiacciatori: Antti Ronkainen, Niko Suihkonen, Luka Marttila, Nooa Marttila
- Centrali: Alexej Zhbankov, Petteri Tyynismaa, Miika Haapaniemi, Severi Savonsalmi
- Liberi: Voitto Köykkä, Niklas Breilin
- Ct: Olli Kunnari
Il pre-partita è LIVE su Sky Sport Uno
Segui il pre-partita di Italia-Finlandia in diretta su Sky Sport Uno per l'avvicinamento del match direttamente da Torino con la nostra squadra di inviati
Il risultato dell'altra partita di oggi
Non solo Italia-Finlandia: nell'altro quarto di finale che si è giocato oggi a Torino, la Slovenia ha battuto 3-1 il Belgio
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La Francia attende la vincente di Italia-Finlandia: il TABELLONE
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Te lo sei mai chiesto: quanto sono alti gli Azzurri di De Giorgi?
Qui di seguito anno di nascita e altezze dei convocati all'Europei di volley
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Riguarda gli HIGHLIGHTS della vittoria contro la Danimarca
Un ottavo di finale dominato dall'Italia che ha liquidato la Danimarca con un secco 3-0
Dove vedere Italia-Finlandia su Sky
Mercoledì 23 settembre alle 21.05 a Torino gli azzurri affrontano la Finlandia nei quarti di finale dell'Europeo. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con Studio EuroVolley dalle 20.30
Europei di volley, Italia-Finlandia: dove vederla in tv e streamingVai al contenuto
E' il momento dei quarti di finale: Italia-Finlandia LIVE alle 21:05
Dopo un percorso di sole vittorie, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo. Lo fa ancora a Torino contro la Finlandia per conquistare un posto in semifinale. La partita, come tutto l'Europeo di volley maschile, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW. In questo live-blog, l'avvicinamento al match e la cronaca della partita
Pardo Mati ha realizzato 20 muri vincenti agli Europei 2026. Dal 2011, tre giocatori italiani hanno fatto registrare più muri vincenti in una singola edizione degli Europei: Luigi Mastrangelo nel 2011 (27), Matteo Piano nel 2015 (21) e nel 2019 (21), e Simone Anzani nel 2021 (22).
Yuri Romanò (92) è il miglior realizzatore dell’Italia agli Europei 2026. Era stato anche il miglior marcatore azzurro agli Europei 2023 (124 punti). Daniele Lavia (116) e Alessandro Michieletto (114) avevano superato quota 100 punti in quell’edizione. La Slovenia era l’altra squadra con tre giocatori capaci di superare i 100 punti.
La Finlandia ha perso tutte e cinque le sfide disputate agli Europei contro squadre campioni del mondo in carica. Una di queste fu quella contro la Polonia di Ferdinando De Giorgi a Danzica nel 2017 (0-3).
L’Italia ha affrontato due volte la Finlandia in casa agli Europei: 3-0 a Torino nel 1971, nella fase a gironi, e 3-0 a Busto Arsizio nel 2015, negli spareggi.
Italia e Finlandia si sono affrontate due volte in precedenza ai quarti di finale degli Europei: 3-1 a Vienna nel 2011 e 3-1 ad Aarhus nel 2013
Da giocatore, Olli Kunnari è stato inserito nella rosa della Finlandia in cinque edizioni degli Europei, dal 2007 al 2015. In quelle edizioni la Finlandia ha affrontato l’Italia complessivamente sei volte (0 vittorie, 6 sconfitte), compresi i quarti di finale del 2011 e del 2013.
L’Italia ha vinto tutte le 13 partite disputate contro la Finlandia agli Europei. Il bilancio dell’Italia contro la Finlandia, 13 vittorie e 0 sconfitte, rappresenta il maggior numero di successi ottenuti da una squadra contro una specifica avversaria senza aver mai perso
Complessivamente Italia e Finlandia si sono affrontare 39 volte in una gara ufficiale e gli azzurri si sono imposti in 34 occasioni. L’ultimo confronto ufficiale tra Italia e Finlandia risale al 21 settembre 2018, quando gli Azzurri si imposero 3-0 a Milano nella seconda fase dei Mondiali.