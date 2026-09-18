"Sta mano po' esse fero e po' esse piuma", diceva Mario Brega nel film "Bianco, Rosso e Verdone". Vale anche per Simone Giannelli. Il capitano azzurro, nel secondo set della partita con la Slovenia, completa la rimonta che vale il primo posto nel girone. Prima segna il punto del 19 pari con un tocco delicato, fintando l'alzata a una mano ed eludendo l'intervento del muro con una veronica. Poi va al servizio e realizza l'ace di potenza che cambia l'inerzia del set

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH