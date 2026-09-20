Italia-Danimarca, risultato agli ottavi degli Europei di volley maschile live
Al PalaVela di Torino, l'Italia di Ferdinando De Giorgi affronta la Danimarca negli ottavi di finale degli Europei di volley. Gli azzurri vincono il primo set per 25-22. Chi vince se la vedrà al prossimo turno contro la Finlandia. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog la cronaca live della sfida
in evidenza
ITALIA-DANIMARCA 1-0 LIVE (25-22)
2° SET: primo tempo di Pardo Mati. Italia-Danimarca 7-4.
2° SET: Madsen in diagonale non sbaglia da zona 4. Italia-Danimarca 6-4.
2° SET: Daniele Lavia! Diagonale da posto 4. Gli azzurri sfruttano l'errore in palleggio di Jacobsen. Italia-Danimarca 6-3.
2° SET: ace di Sanguinetti! Italia-Danimarca 5-3.
2° SET: muro di Pardo Mati sul primo tempo di Mikelsons! Italia-Danimarca 4-3.
2° SET: inizio di set con diversi errori in battuta, sbagliano ancora gli ospiti. Italia-Danimarca 3-3.
2° SET: errore al servizio di Bottolo. Italia-Danimarca 2-3.
2° SET: primo errore in attacco di Madsen, che manda fuori la parallela. Italia-Danimarca 2-2.
2° SET: fuori la battuta di Kjær, primo punto per gli azzurri. Italia-Danimarca 1-2.
2° SET: attacco in diagonale di Jensen da posto 2. Italia-Danimarca 0-2.
2° SET: Balaso recupera una grandissima palla con il piede, poi però la Danimarca va a segno con primo tempo di Uhrenholt. Italia-Danimarca 0-1.
Inizia il secondo set!
Italia al servizio con Giannelli.
L'Italia vince il primo set!
Il muro di Pardo Mati sull'attacco di Jensen! Gli azzurri vincono il primo set per 25-22. Tra poco il secondo LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
1° SET: dentro il primo tempo di Sanguinetti! Gli azzurri escono alla grande dal timeout. Italia-Danimarca 24-22. E ci sono i set point per la squadra di De Giorgi.
1° SET: dentro il servizio di Jensen, ace. Danimarca a meno 1. Italia-Danimarca 23-22. De Giorgi è costretto al nuovo timeout.
1° SET: Jensen a segno per gli ospiti in parallela, che a sorpresa si portano a meno 2. Italia-Danimarca 23-21.
1° SET: si infila tra il muro e la rete la palla di Madsen da zona 4. Italia-Danimarca 23-20.
1° SET: Sanguinetti chiude in primo tempo! Italia-Danimarca 23-19.
1° SET: ace di Uhrenholt, che sorprende gli azzurri. Italia-Danimarca 22-19.
1° SET: Jensen gioca da zona 2 sulle mani avversarie. La palla rimane lì e cade dietro il muro azzurro. Italia-Danimarca 22-18 e timeout di De Giorgi.
1° SET: Bottolo attacca in paralella da posto 4, ma la palle è fuori. Italia-Danimarca 22-17.
1° SET: lunga la battuta di Giannelli. Italia-Danimarca 22-16.
1° SET: Bottolo va in diagonale, molto profonda! Italia-Danimarca 22-15.
C'è fallo!
Fallo a rete della Danimarca, il punto è degli azzurri. Italia-Danimarca 21-15.
Challenge Italia
Possibile tocco a rete sul primo tempo di Sanguinetti.
1° SET: murato il primo tempo su Sanguinetti da Jensen. Italia-Danimarca 20-16.
1° SET: Madsen arriva in pipe e sale a quota 6 punti. Italia-Danimarca 20-15.
1° SET: Dahl sbaglia al servizio, palla in rete. Italia-Danimarca 20-14.
1° SET: sbaglia Lavia in battuta. Italia-Danimarca 19-14.
1° SET: nessuno tocca sulla parallela di Kjær, palla fuori e punto azzurro. Italia-Danimarca 19-13.
1° SET: mani out di Dahl da posto 2. Italia-Danimarca 18-13.
1° SET: ancora Pardo Mati, questa volta su Jensen: altro muro dell'Italia! Italia-Danimarca 18-12.
1° SET: il muro di Pardo Mati sull'attacco di Kjær! Italia-Danimarca 17-12. Altro timeout per gli ospiti.
1° SET: ci prova Lavia, che viene fermato dal muro. L'azione continua, con Romanò che non sbaglia in parallela. Italia-Danimarca 16-12.
1° SET: fuori la battuta di Madsen. Italia-Danimarca 15-12.
1° SET: diagonale vincente da seconda linea di Jensen, bel punto questo per la squadra di Knudsen. Italia-Danimarca 14-12.
1° SET: secondo errore al servizio per gli ospiti. Italia-Danimarca 14-11.
1° SET: Madsen trova le mani del muro. Italia-Danimarca 13-11.
1° SET: Giannelli alza e gli azzurri vanno in pipe con Daniele Lavia! Italia-Danimarca 13-10.
1° SET: ancora Madsen, a segno a rete. Quarto punto per lui. Italia-Danimarca 12-10.
1° SET: Madsen in diagonale da posto 4. Punto per gli ospiti che escono bene dal timeout. L'Italia parla con l'arbitro dicendo che la palla non ha toccato terra. Italia-Danimarca 12-9.
1° SET: brutto palleggio della Danimarca che sbaglia con Petersen. Romanò a rete ne approfitta e va a segno. Italia-Danimarca 12-8. Timeout per gli ospiti.
1° SET: sono già 3 punti per Romanò, questa volta da seconda linea in diagonale! Italia-Danimarca 11-8.
1° SET: fuori di poco la battuta di Pardo Mati, primo errore al servizio per gli azzurri. Italia-Danimarca 10-8.
1° SET: andiamo in posto 4, dove c'è Mattia Bottolo! Diagonale imprendibile e gli azzurri salgono a più 3. Italia-Danimarca 10-7.
1° SET: primo tempo di Pardo Mati! Questa non si prende, punto azzurro. Italia-Danimarca 9-7.
1° SET: Kjær trova le mani del muro. Italia-Danimarca 8-7.
1° SET arriva il primo punto di Daniele Lavia, pallonetto da zona 4. Italia-Danimarca 8-6.
1° SET: Jensen spinge forte ancora in diagonale da posto 2. Altro punto per lui. Italia-Danimarca 7-6.
1° SET: errore al servizio per la Danimarca. Italia-Danimarca 7-5.
1° SET: va in pipe Kjær. Italia-Danimarca 6-5.
1° SET: Sanguinetti, che inizio! Altro primo tempo per lui. Italia-Danimarca 6-4.
1° SET: ancora Jensen da posto 2 per la Danimarca, attacco in diagonale vincente. Italia-Danimarca 5-4.
1° SET: Giannelli alza, Sanguinetti va in primo tempo! Italia-Danimarca 5-3.
1° SET: ace, il primo del match, è della Danimarca con Uhrenholt. Italia-Danimarca 4-3.
1° SET: parallela imprendibile di Madsen da zona 4. Fa ancora punto lui per gli ospiti. Italia-Danimarca 4-2.
1° SET: dentro e sulla linea il muro azzurro di Sanguinetti su Madsen. Italia-Danimarca 4-1.
1° SET: Jensen prova l'attacco da posto 2, ma c'è lo splendido muro di Bottolo! Altro punto azzurro. Italia-Danimarca 3-1.
1° SET: Romanò trova le mani del muro da posto 2, mica male come inizio per l'opposto azzurro. Italia-Danimarca 2-1.
1° SET: Romanò attacca e va a segno in diagonale da seconda linea! Primo punto azzurro. Italia-Danimarca 1-1.
1° SET: diagonale da posto 4 di Madsen. Italia-Danimarca 0-1.
Si parte! Inizia Italia-Danimarca
Boato del PalaVela di Torino. Si parte con la Danimarca al servizio. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
Il sestetto della Danimarca
- Kjaer
- Jacobsen
- Mikelsons
- Madsen
- Jensen
- Uhrenholt
- Libero: Petersen
Il sestetto dell'Italia
- Romanò
- Lavia
- Pardo Mati
- Giannelli
- Bottolo
- Sanguinetti
- Libero: Balaso
Inni nazionali
Si parte da quello danese, seguito ovviamente dal nostro inno. Grande atmosfera a Torino!
Prima degli inni, il popolo della pallavolo saluta Sandro Mazzola con un lungo applauso del pubblico e un minuto di silenzio.
Squadre in campo!
Entra per prima la Danimarca, poi l'Italia! Tra poco gli inni nazionali e l'inizio della sfida.
La vincente di Italia-Danimarca affronterà la Finlandia, sempre a Torino, mercoledì 23 settembre.
Tutto pronto a Torino: tra poco l'ingresso in campo delle squadre e l'inizio di Italia-Danimarca.
L'ultima sfida tra Italia e Danimarca all'Europeo
L'ultimo confronto risale all'Europeo 2013, quando l'Italia di Mauro Berruto si impose a Odense per 3-0 con 15 punti di Ivan Zaytsev.
I precedenti di Italia-Danimarca
Italia e Danimarca si sono affrontate sette volte e gli azzurri hanno sempre vinto. Due i precedenti agli Europei: 3-0 nel 1963 e 3-0 nel 2013.
I convocati della Danimarca
- Palleggiatori: Axel Jacobsen, Mikkel Hoff
- Opposti: Rasmus Breuning Nielsen, Ulrik Bo Dahl, Mads Kyed Jensen
- Schiacciatori: Tobias Hougs Kjær, Axel Valdemar Juul Larsen, Oskar Kjerstein Madsen, Andreas Sejer Kofod Brinck
- Centrali: Rasmus Mikelsons, Nikolai Stilling Denholt, Oskar Berg Mikkelsen, Simon Tabermann Uhrenholt
- Libero: Jonas Enemark Petersen
- Ct: Kristian Flojstrup Knudsen
I convocati dell'Italia
- Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
- Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki
- Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro
- Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati
- Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano
- Ct: Ferdinando De Giorgi
Inizia il nostro pre partita!
Ci avviciniamo sempre di più a Italia-Danimarca. Per prepararci al match e vivere l'atmosfera del PalaVela di Torino, potete seguire il nostro pre partita ora LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.
Il tabellone
L'Italia, in caso di successo, affronterà la Finlandia ai quarti di finale. Qui sotto potete trovare il potenziale tabellone degli azzurri agli Europei.
Europei di volley, il tabellone e tutti gli incroci dell'Italia di De GiorgiVai al contenuto
I risultati di oggi
Avanti Romania e Francia, che hanno battuto 3-0 rispettivamente Ucraina (fuori a sorpresa) e Portogallo. La Finlandia ha sconfitto la Grecia e aspetta proprio una tra Italia e Danimarca.
Europei volley maschile, i risultati degli ottaviVai al contenuto
Il percorso della Danimarca
La Danimarca si è qualificata agli ottavi chiudendo quarta nella Pool C con 2 vittorie e 7 punti. Ha battuto Olanda ed Estonia entrambe 3-0, mentre ha perso contro Finlandia, Belgio e Serbia.
Come è andata la fase a gironi dell'Italia
Molto bene. Il bilancio complessivo dell'Italia dopo la fase a gironi è stato infatti di: 14 punti, 15 set vinti e soltanto 4 persi.
Europei volley, Italia-Slovenia 3-2: gli highlights
L'ultima partita del girone giocata dall'Italia è stata contro la Slovenia e vinta per 3-2 lo scorso giovedì. Con questo successo (bastavano vincere anche solo due set), gli azzurri hanno chiusto al primo posto nella Pool A. Nel video gli highlights della sfida di Modena.
Italvolley, il percorso agli Europei
L'Italia ha chiuso la Pool A al primo posto con cinque vittorie in cinque partite. Gli Azzurri hanno battuto Svezia 3-0, Grecia 3-0, Slovacchia 3-1, Cechia 3-1 e Slovenia 3-2.
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sulla sfida in programma a Torino.
Inizia la fase a eliminazione diretta per l'Italia di Ferdinando De Giorgi agli Europei di volley maschile. Gli azzurri se la vedono al PalaVela di Torino contro la Danimarca.