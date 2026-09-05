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Italia-Polonia in tv e streaming: dove vedere le semifinali degli Europei di volley

la semifinale

L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli Europei di volley femminile 2026 per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale: Italia-Polonia si gioca sabato 5 settembre alle 18, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

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L'Italia arriva al weekend conclusivo di Istanbul ancora imbattuta. Le azzurre hanno vinto tutte le sette partite disputate in questo Europeo, lasciando per strada soltanto due set. Percorso netto anche per la Polonia, che ha conquistato sette vittorie su sette e ha giocato tutta la sua competizione a Istanbul. Ora lo scontro diretto vale l'accesso alla finale di domenica 6 settembre: diretta sabato 5 settembre alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Italia-Polonia, i precedenti

Quella di Istanbul sarà l'82esima sfida complessiva tra Italia e Polonia: il bilancio è praticamente in equilibrio, con 41 vittorie azzurre e 40 polacche. Equilibrio perfetto invece agli Europei, dove le due nazionali si sono affrontate 16 volte: otto successi per parte. L'ultimo precedente nella competizione risale al 2019, quando l'Italia vinse 3-0 nella finale per il bronzo ad Ankara. C'è però anche una finale per l'oro nella storia degli incroci: nel 2005 fu la Polonia a imporsi 3-1 e a conquistare il titolo europeo. Per l'Italia sarà la 13^ semifinale della sua storia agli Europei, raggiungendo Russia e Unione Sovietica in testa a questa particolare classifica.

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