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Europei volley maschile, la Polonia batte la Francia e si conferma campione. HIGHLIGHTS

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La Polonia è ancora campione d'Europa. Nella finale al Forum di Assago, la squadra di Grbic ha battuto la Francia 3-1: 31-29, 25-19, 20-25, 25-16, i parziali. Seconda vittoria consecutiva dopo il titolo conquistato nel 2023 e terzo Europeo della propria storia. Un successo doppiamente importante dato che vale anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Guarda gli HIGHLIGHTS qui sopra

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I pronostici sono stati rispettati: la Polonia è ancora sul tetto d'Europa. Al Forum di Assago, la squadra di Nikola Grbic ha sconfitto la Francia 3-1 (31-29, 25-19, 20-25, 25-16) e ha conquistatato il secondo titolo continentale consecutivo dopo quello del 2023. Una finale combattuta soprattutto nel primo set, lunghissimo ed equilibrato, chiuso 31-29 dalla Polonia dopo che la Francia aveva avuto anche due set point. Dominio polacco nel secondo set, prima della reazione dei Bleus che hanno conquistato il terzo. Nel quarto, però, la Polonia ha aumentato il livello, prendendo il controllo e chiudendo il match senza problemi. Per la nazionale di Grbic è il terzo Europeo della storia mentre il Ct della Francia Andrea Giani perde la terza finale continentale da allenatore dopo quelle già disputate alla guida di Germania e Slovenia. Un successo che garantisce alla Polonia la qualificazione alle Olimpiadi 2028 di Los Angeles.

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