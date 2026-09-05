Italia-Turchia in tv e streaming: orario e dove vedere la finale degli Europei di volley

L’Italia femminile del volley è a un passo da uno storico ‘triplete’: il titolo di campione d’Europa, dopo quelli di campione olimpico e campione del Mondo, nello spazio di tre magiche estati. L’ultimo ostacolo tra la meravigliosa banda di Julio Velasco e la leggenda è la Turchia, padrone di casa, che in semifinale ha dominato la Serbia e sarà l’avversario più degno delle Azzurre, che nella penultima tappa di questo Europeo hanno regolato per 3-1 la temibile Polonia. Lo scenario sarà il Sinan Erdem Sports di Istanbul, vero e proprio covo dello scatenato tifo turco: un elemento in più che alzerà il livello di difficoltà della sfida. In palio, oltre alla coppa, c’è anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Si gioca alle 18 con diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con prepartita dalle 17.30 e ampio postpartita.