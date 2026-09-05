Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Italia-Turchia in tv e streaming: orario e dove vedere la finale degli Europei di volley

Volley

Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le Azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia, per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida da vedere alle 18 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

IL TABELLONE

ascolta articolo

L’Italia femminile del volley è a un passo da uno storico ‘triplete’: il titolo di campione d’Europa, dopo quelli di campione olimpico e campione del Mondo, nello spazio di tre magiche estati. L’ultimo ostacolo tra la meravigliosa banda di Julio Velasco e la leggenda è la Turchia, padrone di casa, che in semifinale ha dominato la Serbia e sarà l’avversario più degno delle Azzurre, che nella penultima tappa di questo Europeo hanno regolato per 3-1 la temibile Polonia. Lo scenario sarà il Sinan Erdem Sports di Istanbul, vero e proprio covo dello scatenato tifo turco: un elemento in più che alzerà il livello di difficoltà della sfida. In palio, oltre alla coppa, c’è anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

 

Si gioca alle 18 con diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con prepartita dalle 17.30 e ampio postpartita.

I precedenti

Italia e Turchia si sono affrontate 45 volte nella loro storia: nel testa-a-testa in netto vantaggio le Azzurre con 28 successi, contro i 17 delle turche. In particolare, le 4 sfide giocate alle Olimpiadi sono state tutte vinte dall’Italia, mentre il bilancio nelle sfide agli Europei è in perfetta parità: 3 vittorie a testa. 

Vedi anche

Velasco: "Abbiamo fame, ma dobbiamo isolarci. Avremo tutti contro"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Volley: Altre Notizie

Velasco: "Abbiamo fame ma dovremo isolarci"

VIDEO

Nel video, Julio Velasco racconta le sue sensazioni alla vigilia di Italia-Turchia, finale degli...

Azzurre in finale! 3-1 alla Polonia

eurovolley

L'Italia è in finale ai campionati europei di volley femminile: le Azzurre di Velasco la chiudono...

Europei volley, Italia-Polonia alle 18 LIVE su Sky

la semifinale

L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli Europei di volley femminile 2026 per la semifinale...

Volley, il challenge spiegato dal campo: i segreti

video

Vi siete mai chiesti come funziona il challenge nel volley? Lo scopriamo insieme a Rachele...

Velasco: "Dobbiamo essere lucidi e aggressivi"

Volley

Alla vigilia della semifinale degli Europei di volley femminile, il Ct dell'Italia Julio Velasco...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS