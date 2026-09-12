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Italia-Grecia in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley

Volley

L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli Europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0 alla Svezia nell'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pool A sabato 12 settembre alle 21.05 al PalaPanini di Modena: gli azzurri affrontano la Grecia. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con Studio EuroVolley dalle 20.30

ITALIA-SVEZIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE

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Dopo la vittoria contro la Svezia in Piazza del Plebiscito, l'Italia si sposta a Modena per la seconda partita della fase a gironi. Italia-Grecia è in programma sabato 12 settembre alle 21.05, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Appuntamento dalle 20.30 con Studio EuroVolley e ci sarà anche spazio nel post-partita.

Italia-Grecia, i precedenti

Il bilancio nei grandi tornei sorride nettamente agli azzurri: prima dell'Europeo 2019 la Grecia aveva perso tutti i 17 precedenti contro l'Italia nelle principali competizioni internazionali. L'ultimo incrocio agli Europei risale proprio al 2019, quando gli azzurri vinsero 3-1 a Montpellier dopo aver perso il primo set. C'è però un precedente molto recente: il 29 agosto, ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, la Grecia ha battuto 3-2 l'Italia in semifinale. Gli azzurri erano però guidati da Vincenzo Fanizza, mentre la formazione greca era quella preparata per questo Europeo.

Dove vedere gli Europei di volley su Sky

Gli Europei maschili sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 26 settembre. Tutte le partite dell'Italia saranno accompagnate dagli studi pre e post gara, mentre su Sky saranno trasmesse anche le migliori sfide della fase a gironi e tutti i match dagli ottavi fino alla finale. 

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