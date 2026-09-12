L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli Europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0 alla Svezia nell'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pool A sabato 12 settembre alle 21.05 al PalaPanini di Modena: gli azzurri affrontano la Grecia. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con Studio EuroVolley dalle 20.30 ITALIA-SVEZIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE ascolta articolo

Dopo la vittoria contro la Svezia in Piazza del Plebiscito, l'Italia si sposta a Modena per la seconda partita della fase a gironi. Italia-Grecia è in programma sabato 12 settembre alle 21.05, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Appuntamento dalle 20.30 con Studio EuroVolley e ci sarà anche spazio nel post-partita.

Italia-Grecia, i precedenti Il bilancio nei grandi tornei sorride nettamente agli azzurri: prima dell'Europeo 2019 la Grecia aveva perso tutti i 17 precedenti contro l'Italia nelle principali competizioni internazionali. L'ultimo incrocio agli Europei risale proprio al 2019, quando gli azzurri vinsero 3-1 a Montpellier dopo aver perso il primo set. C'è però un precedente molto recente: il 29 agosto, ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, la Grecia ha battuto 3-2 l'Italia in semifinale. Gli azzurri erano però guidati da Vincenzo Fanizza, mentre la formazione greca era quella preparata per questo Europeo.