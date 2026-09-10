L'Italia parte bene agli Europei di volley maschile: 3-0 alla Svezia e subito tre punti nella Pool A. Di seguito i risultati della seconda giornata, le classifiche aggiornate dei quattro gironi, il possibile tabellone della fase a eliminazione diretta e il percorso che potrebbe attendere gli azzurri di Ferdinando De Giorgi
- POLONIA-PORTOGALLO 3-0 (25-12, 25-18, 25-20)
- FRANCIA-SVIZZERA 3-0 (25-23, 31-29, 25-21)
- UCRAINA-ISRAELE 3-1 (25-22, 25-19, 22-25, 25-19)
- FINLANDIA-DANIMARCA 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)
- GERMANIA-TURCHIA 3-1 (23-25, 25-22, 25-21, 25-19)
- ITALIA-SVEZIA 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)
- Vittoria per 3-0 o 3-1: 3 punti alla vincente, 0 alla perdente
- Vittoria per 3-2: 2 punti alla vincente, 1 alla perdente
- La classifica tiene conto prima del numero di partite vinte e, in caso di parità, nell'ordine di punti conquistati, quoziente set, quoziente punti e scontro diretto
- Si classificano agli ottavi le prime quattro di ogni girone
- Italia: 3 punti (1 partita, 3 set vinti, 0 set persi)
- Slovenia: 0 punti (0 partite)
- Cechia: 0 punti (0 partite)
- Grecia: 0 punti (0 partite)
- Slovacchia: 0 punti (0 partite)
- Svezia: 0 punti (1 partita, 0 set vinti, 3 set persi)
- Polonia: 3 punti (1 vittoria, 3 set vinti, 0 persi)
- Bulgaria: 3 punti (1 vittoria, 3 set vinti, 0 persi)
- Ucraina: 3 punti (1 vittoria, 3 set vinti, 1 persi)
- Israele: 0 punti (1 sconfitta, 1 set vinto, 3 persi)
- Macedonia del Nord: 0 punti (1 sconfitta, 0 set vinti, 3 persi)
- Portogallo: 0 punti (1 sconfitta, 0 set vinti, 3 persi)
- Finlandia: 3 punti (1 partita, 3 set vinti, 0 set persi)
- Estonia: 0 punti (0 partite)
- Serbia: 0 punti (0 partite)
- Belgio: 0 punti (0 partite)
- Olanda: 0 punti (0 partite)
- Danimarca: 0 punti (1 partita, 0 set vinti, 3 set persi)
- Francia: 3 punti (1 vittoria, 3 set vinti, 0 set persi)
- Lettonia: 3 punti (1 vittoria, 3 set vinti, 1 set persi)
- Germania: 3 punti (1 vittoria, 3 set vinti, 1 set persi)
- Turchia: 0 punti (1 sconfitta, 1 set vinto, 3 set persi)
- Svizzera: 0 punti (1 vittoria, 0 set vinti, 3 set persi)
- Romania: 0 punti (1 sconfitta, 1 set vinto, 3 set persi)
- IL TABELLONE
- A1-C4
- C2-A3
- C1-A4
- A2-C3
- vincente EF1-EF4
- vincente EF2-EF3
- vincente QF1-QF4
- vincente QF2-QF3
- IL POSSIBILE PERCORSO DELL'ITALIA
- Ottavi: contro la 4^ della Pool C, probabilmente una tra Finlandia, Serbia, Belgio e Olanda
- Quarti: contro la vincente della sfida A2-C3
- Semifinale: possibile incrocio con una delle big provenienti dalla parte B-D del tabellone
- Finale: la Polonia, inserita dall'altra parte del tabellone, potrebbe essere affrontata nell'ultimo atto
- Gli Europei maschili fino al 26 settembre, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite dell'Italia avranno studi pre e post gara con Federica Lodi, Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. Alessandro Acton seguirà gli azzurri da inviato, mentre Stefano Locatelli e Andrea Zorzi racconteranno le sfide della Nazionale. Su Sky anche le migliori partite dei gironi e, dagli ottavi, tutti i match fino alla finale