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IL TABELLONE

A1-C4

C2-A3

C1-A4

A2-C3

vincente EF1-EF4

vincente EF2-EF3

vincente QF1-QF4

vincente QF2-QF3

Ottavi di finale (Torino), 20-21 settembre, ore 16 e 21.05Quarti di finale (Torino), 23 settembre, ore 16 e 21.05Semifinali (Milano), 25 settembre: ore 17 e 21:05Finali (Milano), 26 settembre: ore 17 finale 3°-4° posto, ore 21 finale 1°-2° posto