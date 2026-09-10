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Europei di volley maschile, la classifica dell'Italia e dei gironi

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L'Italia parte bene agli Europei di volley maschile: 3-0 alla Svezia e subito tre punti nella Pool A. Di seguito i risultati della seconda giornata, le classifiche aggiornate dei quattro gironi, il possibile tabellone della fase a eliminazione diretta e il percorso che potrebbe attendere gli azzurri di Ferdinando De Giorgi

CONVOCATI - PROGRAMMA - ITALIA-SVEZIA 3-0: HIGHLIGHTS

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