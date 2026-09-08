L'Italia di Ferdinando De Giorgi è pronta per gli Europei di volley maschile 2026, in programma dal 9 al 26 settembre e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli azzurri debutteranno il 10 settembre contro la Svezia, per poi affrontare Grecia, Slovacchia, Cechia e Slovenia nella Pool A. Di seguito il calendario completo delle partite dell'Italia, con date, orari e programmazione
- I Campionati Europei maschili di volley saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 26 settembre. La squadra di Sky continuerà a raccontare tutto lo spettacolo della rassegna continentale, che quest'anno sarà anche in Italia
- Data: 10 settembre 2026
- Orario: 21.05
- Diretta su Sky Sport Arena
- Data: 12 settembre 2026
- Orario: 21.05
- Diretta su Sky Sport
- Data: 13 settembre 2026
- Orario: 21.05
- Diretta su Sky Sport
- Data: 15 settembre 2026
- Orario: 21.05
- Diretta su Sky Sport
- Data: 17 settembre 2026
- Orario: 21.05
- Diretta su Sky Sport
- Dal 9 settembre fino alle finali del 26 settembre: tutto lo spettacolo dell'Eurovolley maschile in diretta su Sky Sport e NOW