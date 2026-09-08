L'Italia di Ferdinando De Giorgi è pronta per gli Europei di volley maschile 2026, in programma dal 9 al 26 settembre e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli azzurri debutteranno il 10 settembre contro la Svezia, per poi affrontare Grecia, Slovacchia, Cechia e Slovenia nella Pool A. Di seguito il calendario completo delle partite dell'Italia, con date, orari e programmazione

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