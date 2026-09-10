Italia-Svezia, news meteo da Napoli LIVE sulla partita degli Europei di volley maschile

Una lieve pioggia ha portato gli organizzatori a coprire con un telone il campo di Piazza del Plebiscito. Si farà il massimo per giocare regolarmente e proseguire il più possibile. In caso di sospensione , Italia-Svezia verrebbe recuperata domani alle 20, sempre a Piazza del Plebiscito. Sugli spalti è atteso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.