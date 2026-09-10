Italia-Svezia, news meteo da Napoli LIVE sulla partita degli Europei di volley maschile

Vermeulen ha inoltre allenato a Napoli la formazione femminile del Centro Ester Napoli dal 1998 al 2000.
L'Italia di Ferdinando De Giorgi fa il suo debutto agli Europei di volley 2026: gli azzurri sfidano la Svezia alle 21 nel primo match della Pool A, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. Un po' di pioggia e campo coperto per la partita che sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW: segui qui sotto la cronaca del match
Dove vedere Italia-Svezia su Sky
Italia-Svezia sarà in diretta su Sky Sport Arena dalle 21 e in streaming su NOW. Da non perdere il pre-partita dalle 20.30 con i nostri inviati direttamente da Piazza del Plebiscito
Italia-Svezia, campo coperto a Napoli: cosa sta succedendo
Una lieve pioggia ha portato gli organizzatori a coprire con un telone il campo di Piazza del Plebiscito. Si farà il massimo per giocare regolarmente e proseguire il più possibile. In caso di sospensione , Italia-Svezia verrebbe recuperata domani alle 20, sempre a Piazza del Plebiscito. Sugli spalti è atteso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Europei volley, il meteo a Napoli per Italia-Svezia: le previsioniVai al contenuto
Inizia l'Europeo dell'Italia!
È il grande giorno: alle 21 scatta l'Europeo di volley maschile 2026 anche per l'Italia, che debutta nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, a Napoli. Un Europeo che vedrà l'Italia tra i Paesi ospitanti e che sarà tutto da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW
Da allenatore della nazionale femminile spagnola, Gido Vermeulen ha ottenuto una vittoria e subito tre sconfitte nelle quattro partite disputate all’EuroVolley 2011 in Italia (Busto Arsizio e Monza).
Italia e Svezia si sono affrontate una sola volta ai Giochi Olimpici, a Seul nel 1988: l’Italia ha vinto 3-2.
Le due nazionali si sono affrontate per l’ultima volta all’EuroVolley nel 1993, quando l’Italia ha vinto 3-0 contro la Svezia nella fase a gironi.
L’Italia ha battuto la Svezia due volte all’EuroVolley 1989: 3-0 nella fase a gironi e 3-1 nella finale per la medaglia d’oro a Stoccolma. L’attuale commissario tecnico dell’Italia, Ferdinando De Giorgi, faceva parte della squadra azzurra in quell’edizione.
L’Italia ha vinto tre delle quattro sfide disputate contro la Svezia all’EuroVolley. L’unica sconfitta è arrivata nella fase a gironi del 1985, con il punteggio di 2-3.