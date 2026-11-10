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Paola Egonu, scherzo o verità sul ritiro? "Prima o poi sparirò". VIDEO

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Paola Egonu ha parlato a Sky Sport in vista dei primi impegni di CEV Champions League con la Numia Vero Volley Milano. Nel corso dell'intervista, l'opposto azzurra è tornata anche sul tema del futuro dopo aver raccontato ad Alessandro Cattelan il "desiderio di smettere quando sarà ancora all'apice della carriera". Interpellata su quelle dichiarazioni, Paola ha risposto, come sempre, con un sorriso: "Prima o poi sparirò da questo palcoscenico. Vedremo cosa ci dirà il destino". Guarda il VIDEO qui sopra

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Tra presente e futuro. Paola Egonu ha parlato a Sky Sport dell'inizio di stagione con la Numia Vero Volley Milano e dell'esordio in CEV Champions League, in programma mercoledì 25 novembre alle 20 contro il Levallois in diretta su Sky Sport. Nel corso dell'intervista, inevitabile tornare sulle dichiarazioni rilasciate a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, in cui aveva parlato anche del suo futuro: "Il mio desiderio è smettere quando sono ancora all'apice, per me stessa. C'è ancora qualcosa che non ho vinto, ma non dico cosa. Questo tipo di obiettivi mi spingono ad andare avanti". Parole sulle quali Egonu è tornata ai microfoni di Sky Sport, rispondendo con il suo solito sorriso e una buona dose di ironia: "Prima o poi sparirò da questo palcoscenico. Vedremo, staremo a vedere cosa ci dice il destino..."

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