Parte la Volley Nations League anche per gli azzurri campioni d’Europa guidati da Ferdinando De Giorgi. Per la prima tappa ad Ottawa, il Ct ha convocato 14 giocatori, mentre il resto del gruppo è rimasto in Italia per preparare gli appuntamenti successivi e la Final Eight di Bologna. In Canada c’è anche Simone Giannelli, stella della nostra nazionale. Ecco di seguito tutti i convocati di De Giorgi