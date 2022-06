Volley Nations League maschile, al via oggi su Sky

Al via oggi l’edizione 2022 della Volleyball Men’s Nations League: le 16 migliori nazionali al mondo sottorete dal 7 giugno al 24 luglio. Italia a Ottawa, in Canada, fino al 12 giugno per la prima settimana del turno preliminare. In diretta su Sky tutte le partite degli Azzurri: esordio contro la Francia nella notte tra mercoledì e giovedì (ore 1.30) su Sky Sport Uno e su NOW. Stasera appuntamento live con Bulgaria-Serbia (ore 22.30 Sky Sport Arena) Condividi

Chiusa la prima settimana dell’edizione 2022 femminile, tocca ora ai maschi dare vita alla fase iniziale della FIVB Volleyball Men’s Nations League (VNL), che vedrà sottorete anche l’Italia campione d’Europa, protagonista a Ottawa, in Canada. Al via oggi, si chiude a metà luglio a Bologna con la Final 8 L’evento maschile partirà stasera anche su Sky e in streaming su NOW e si concluderà a metà luglio a Bologna con la Final Eight. Edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare che si giocherà in diverse città.

Azzurri all'esordio contro la Francia live su Sky Italia in Canada nella Pool 2 fino al 12 giugno e tutti gli incontri della nazionale di Fefè De Giorgi verranno trasmessi in diretta, a partire dall’esordio contro i campioni olimpici della Francia, che svolgerà nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno. Un debutto decisamente particolare, visto che di fronte ci sarà la nazionale transalpina allenata da un grande ex azzurro come Andrea Giani. Inizio match ore 1.30, live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

L'Italia affronterà Francia, Polonia, Canada e Argentina Oltre a Italia e Francia, a Ottawa giocheranno anche Polonia, Canada, Serbia, Germania, Bulgaria e Argentina. Dopo la sfida ai forti francesi gli Azzurri disputeranno altri tre match, contro la Polonia, campione del mondo in carica, notte giovedì-venerdì alle 1.30, contro il Canada, notte sabato-domenica alle 1, e contro l’Argentina, domenica alle 20. Tutti gli incontri con la telecronaca di Michele Gallerani, affiancato nel commento da Andrea Zorzi, tranne Argentina-Italia, che verrà commentata da Alberto Cisolla. Del girone di Ottawa, Sky trasmetterà in tutto cinque partite, le quattro dell’Italia e Bulgaria-Serbia, in programma stasera.

Gli azzurri di Fefè De Giorgi in Canada - Foto Federvolley

In Brasile si gioca la Pool 1 leggi anche Secondo ko in Nations per l'Italia: Cina vince 3-1 Al termine dei preliminari, le fasi a eliminazione diretta, con la Final Eight di Bologna dal 20 al 24 luglio e che prevede i quarti di finale, ai quali accederanno le prime quattro di ogni girone, le semifinali e le due finali, quella per il 3° e 4° posto e quella per il titolo. Contemporaneamente, in Brasile si disputerà la Pool 1, con altre otto nazionali impegnate a Brasilia nella corsa alla Final Eight bolognese. Italia: dopo il Canada, sedi di gioco Filippine e poi Polonia Dopo la prima settimana a Ottawa, l’Italia disputerà la seconda nelle Filippine, a Quezon City (Filippine), dal 21 al 26 giugno, e la terza, quella che chiuderà la fase preliminare, a Danzica, in Polonia, dal 5 al 10 luglio.

Programmazione Sky della prima settimana della Pool 2 di Ottawa Martedì 7 giugno Ore 22.30: Bulgaria-Serbia, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, diretta (telecronaca Michele Gallerani; commento Andrea Zorzi) Notte mercoledì 8-giovedì 9 giugno Ore 1.30: Francia-Italia, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, diretta (telecronaca Michele Gallerani; commento Andrea Zorzi) Notte giovedì 9-venerdì 10 giugno Ore 1.30: Polonia-Italia, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, diretta (telecronaca Michele Gallerani; commento Andrea Zorzi) Notte sabato 11-domenica 12 giugno Ore 1.00: Canada-Italia, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, diretta (telecronaca Michele Gallerani; commento Andrea Zorzi) Domenica 12 giugno Ore 20: Argentina-Italia, Sky Sport Uno e in streaming su NOW,diretta (telecronaca Michele Gallerani; commento Alberto Cisolla) Disponibili su Sky Go, anche in HD.