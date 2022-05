Concluso il campionato, torna la nazionale azzurra di volley femminile: le campionesse d'Europa sono impegnate nella 1a fase della VNL che si gioca in Turchia (oggi alle 17.30 il debutto con la sfida alle padrone di casa). Non ci saranno, almeno in questa tappa, alcune big come Paola Egonu e Miriam Sylla ma il Ct Mazzanti può comunque contare sull'esperienza di De Gennaro e Chirichella a guidare un gruppo di giovani talentuosissime. Tutti i match delle azzurre su Sky Sport e in streaming su NOW

LA GUIDA TV