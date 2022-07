Nations League, l'Italia cerca rivincita con Cina

Il momento della rivincita

leggi anche

VNL: Italia batte 3-0 la Thailandia

Ora è arrivato il momento di gustarsi la seconda rivincita proprio contro la Cina. Non si può più sbagliare, perché chi perde torna a casa. E allora il Ct Mazzanti si porta ad Ankara le migliori 14 di cui dispone oggi la pallavolo femminile italiana. Certo, la VNL non è il bersaglio grosso della lunga estate azzurra, ovvero il mondiale in programma a settembre, ma vincere aiuta a vincere, soprattutto per un gruppo con due sole over 30, dove l’entusiasmo, ma purtroppo anche i momenti down, possono diventare contagiosi. E allora, in attesa della VNL maschile, sotto con la Cina, le sliding doors dell’estate del volley stanno per aprirsi.