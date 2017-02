Chelsea, Conte: "Voglio vincere, non molliamo"

Antonio Conte si rilassa così, in una classica (ma non troppo) domenica che vede il suo Chelsea primissimo in classifica, a +9 dal Tottenham: “Ho appena finito di seguire le partite di Premier League, sia quella del City sia quella dello United. Resto sul pezzo, è chiaro”. Niente svaghi, piena concentrazione. Fuori come dentro il campo. Prendete per esempio lo sfogo con Angelo Alessio durante la gara contro l’Arsenal, diventato virale sul web: “Quando vedo che una cosa non funziona sarei capace di ammazzare chiunque (ride). Kantè doveva scalare al posto di Moses, che era entrato in area per marcare il sesto uomo dell’Arsenal sul calcio d’angolo. Non l’ha fatto e me la sono presa con Alessio, che è ormai da tempo il mio braccio destro e, purtroppo per lui, anche la mia vittima”.



Cinque inseguitrici - Conte, ospite d’eccezione della trasmissione di Paolo Di Canio, sorride. Perchè, in fondo, sa. Anche se… “Mi preoccupano tutte e cinque le inseguitrici. Non lo dico per dire, ma per esperienza. Soprattutto quella da calciatore mi insegna che si può perdere tantissimo in poco tempo. Per esempio: ho vinto una Champions League ma ho perso tre finali, così come una Coppa del Mondo. Questo mi ha reso cattivo agonisticamente da allenatore: ho voglia di vincere”. Il titolo inglese, ora, sembra però molto vicino: “Per chi parla oggi di scudetto al Chelsea: dico ‘no’, c’è da lavorare e andare avanti. Conosciamo il campionato inglese, può succedere di tutto. Noi ne siamo un esempio: eravamo a otto punti dalla vetta dopo sei partite, ora siamo davanti. Questo ci deve fare tenere alta la tensione. Importante è non dare segni di cedimento, questo può ammazzare psicologicamente chi ci insegue. È una cosa che dico sempre ai ragazzi: sfruttiamo il momento e diamo segnali importanti, a noi stessi e agli avversari”.