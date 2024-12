Nottingham Forest, Lina Souloukou è la nuova CEO

Dopo l'esperienza alla Roma, Lina Souloukou riparte dalla Premier League: è il nuovo amministratore delegato del Nottingham Forest. L'annuncio della società inglese: "Lina Souloukou è la nuova CEO, supervisionerà lo sviluppo strategico del Forest, guidando il progetto a lungo termine del Club per il successo nella Premier League e nelle competizioni europee". La manager greca: "È una sfida entusiasmante, non vedo l'ora di iniziare a lavorare nel 2025 per realizzare le nostre ambizioni condivise"