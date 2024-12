Feste natalizie ricche di appuntamenti con la Premier League, che tra il 26 dicembre e il 6 gennaio scenderà in campo per 3 turni di campionato. Sky Sport trasmetterà tutte e 30 le partite in diretta: si parte con il Boxing Day del 26 e 27 dicembre e per l'occasione il nostro inviato Francesco Cosatti sarà a Londra per seguire da vicino Chelsea-Fulham e Arsenal-Ipswich

Feste in Inghilterra dense di impegni per la Premier League, che tra il 26 dicembre e il 6 gennaio disputerà 3 turni di campionato. Tutte e 30 le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport. Si parte con il Boxing Day del 26 e 27 dicembre, e per l'occasione a Londra ci sarà il nostro inviato Francesco Cosatti per seguire da vicino Chelsea-Fulham e Arsenal-Ipswich. Poi si tornerà in campo anche il 29 e 30 dicembre per la 19^ giornata, che terminerà l'1 gennaio con Brentford-Arsenal. Dal 4 al 6 gennaio, invece, inizierà il girone di ritorno con la 20^ giornata. Di seguito il programma completo delle prossime tre giornate di Premier League da seguire LIVE su Sky durante le feste.