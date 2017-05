Chelsea-Watford 4-3

23' Terry (C), 24' Capoue (W), 36' Azpilicueta (C), 49' Batshuayi (C), 51' Janmaat (W), 74' Okaka (W), 88' Fabregas (C)



"E poi uno come fa a non credere nel karma calcistico?". E' Gianluca Vialli, a Stamford Bridge con Massimo Marianella per la telecronaca di Chelsea-Watford, a dare voce al pensiero degli appassionati di calcio che hanno seguito il Monday Night della festa dei Blues. Sì perché a tre giorni dalla conquista del titolo, aggiudicato aritmeticamente sul campo del WBA, il derby tra Conte e Mazzarri viene sbloccato da John Terry, il capitano che ha alzato più trofei di tutti con la maglia del Chelsea.



E' il 23' quando la leggenda vivente dei Blues si fa il regalo più bello, ma lo fa anche ai tifosi presenti a Stamford Bridge, rassegnati a salutarlo in quella che è ormai ufficialmente la sua ultima stagione al Chelsea. Difensore che ha sempre avuto una spiccata vena realizzativa, JT ha portato in vantaggio la squadra di Conte con un gol da vero bomber d'area, ma nel giro di pochi secondi ha servito un goffo assist, di testa, a Capoue che non ha perso l'occasione per pareggiare. Ci pensa Azpilicueta, al 36°, a riportare il risultato a favore del Chelsea, con un bel destro a incrociare dal limite, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Primo gol in Premier in questa stagione per lui.