Itstime, la Juve affronta il Barça con una app

Inizia "la missione Barça". #ItsTime è l'hashtag che accompagnerà i tifosi della Juve fino alla sfida contro i blaugrana.

L'iniziativa social

L'idea del club è quella di colorerare il web di bianconero: "mostrate i vostri colori" è la proposta della Juve. E per farlo, sull'esempio dei campioni della prima squadra, è nata un'applicazione speciale: su itstime.juventus.com ci si può scattare un selfie o caricare una foto e automaticamente sulle guance compariranno due strisce bianconere. A questo punto basta scaricare l'immagine e condividerla con l’hashtag #ItsTime.

#ItsTime

La Juve chiede ai propri tifosi di far sentire tutta la loro carica, di mostrare al mondo con orgoglio i colori bianconeri. #ItsTime To Support dunque, come recita la maglietta indossata da Paulo Dybala nel video preparato per avvicinarsi al big match di martedì.