Barcellona, Luis Enrique: "Dobbiamo fare 5 gol"

Chiaro e diretto: "Dobbiamo segnare cinque gol!". Luis Enrique senza mezzi termini, contro la Juventus servirà "la gara perfetta (cit. Iniesta)" per poter passare il turno. I blaugrana partono dalla sconfitta dell'andata per 3-0, la rimonta non sarà semplice; specie perché "la Juventus avrà opportunità di fare gol". Queste le parole di Luis Enrique in conferenza.

"Dobbiamo fare 5 gol" - Così Luis Enrique: ""Se devo ricordare quella partita, direi che era difficile perché dovevamo essere calmi con la palla ma con buon ritmo. Abbiamo fatto le cose bene ma non perfette. Tenendo presente che il rivale avrà opportunità e potranno fare un gol, dovremo farne cinque". Partita perfetta? "No, non c'è bisogno di fare la partita perfetta, bisogna essere efficaci, creare occasioni e gol, creare una situazione in cui si riduca la fiducia in se stessi dell'avversario. Al Camp Nou ci possiamo riuscire, per questo c'è bisogno di una buona attitudine, aggressività con e senza il pallone, quindi creare nel tifoso la voglia di saltare per il Barcellona fin dall'inizio. Che salti lo stadio, sempre nei parametri sportivi, e che si viva una notte come quella di tre settimane fa. Vogliamo cercare di minimizzare al massimo una grande squadra come la Juve e mettere in mostra le nostre virtù".