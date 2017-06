Dopo il successo sulla Juventus per 4-1, il Real Madrid e' tornato in Spagna per festeggiare la 12/a conquista della Champions. La comitiva 'merengue' e' stata accolta da migliaia di tifosi nell'aeroporto di Barajas, poi si e' spostata in centro per festeggiare il trionfo di Cardiff. I due pullman della comitiva madridista (in uno la squadra, nell'altro la dirigenza) si e' fermato davanti al palazzo di citta', poi la squadra si e' trasferita su un palco allestito in plaza de Cibeles. In seguito, a bordo di un autobus scoperto, il viaggio verso la 'casa blanca' per eccellenza, vale a dire il Santiago Bernabeu, dove esplodera' la vera 'fiesta madridistas', con giochi pirotecnici e giri di campo dei giocatori con in testa l'allenatore Zidenine Zidane, artefice degli ultimi cinque successi.

