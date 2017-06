"Dove sono? Cos'è successo? Quando posso tornare a giocare a calcio?". Dopo il risveglio dal coma farmacologico, è questo il primo pensiero del piccolo Kelvin, il bimbo di 7 anni rimasto ferito sabato sera in piazza San Carlo a Torino, dalla calca creata nel corso della proiezione su maxischermo della finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus. Il piccolo sta meglio e giovedì è il giorno dell’uscita dalla Rianimazione dell’ospedale Regina Margherita per essere trasferito in degenza: "Per ora preferiamo non dirgli nulla di quanto è accaduto, perché quando ricorda scoppia a piangere", ha detto il padre Quinguang Liu, che ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per salvare il figlio. Tra cui il giovane senegalese Mohamed Gueye (nella foto Lapresse).