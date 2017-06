Le fantastiche 4

In testa non potrebbe esserci nessun altro, se non il Real Madrid. Il palmares dei blancos, reduci dai successi dell’ultimo biennio, parla da solo: gli spagnoli si sono aggiudicati il trofeo per 12 volte, nessuno come loro. Un tale rendimento giustifica i 562 punti ottenuti nelle 47 stagioni in cui la squadra vi ha preso parte. Il Bayern Monaco secondo segue a 433, a fronte dei 5 successi complessivi. Il podio lo chiude il Barcellona con 402 punti (5 Champions), mentre al quarto posto c’è il Manchester United con 354 che l’ha vinta tre volte.