Bernardeschi al fotofinish: eliminato il Chievo

Il primo tempo – Avvio arrembante dei viola, che già dopo tre minuti sfiorano il vantaggio: il cross dalla sinistra di Bernardeschi trova Kalinic in area di rigore. L’attaccante croato appoggia per Zarate che da ottima posizione calcia di poco fuori. La partita è vivace e le due squadre si affrontano a viso aperto. La squadra di Maran cresce di minuto in minuto e va vicino al gol in più di un’occasione: due volte Floro Flores e una Inglese non riescono a inquadrare lo specchio della porta difeso da Tatarusanu, tra il 10’ e il 19’. Da questo momento la Fiorentina alza il ritmo e inizia a prendere in mano le redini del centrocampo. Ci provano Bernardeschi al 28' con un colpo di testa che si spegne sul fondo e Chiesa sul finire di tempo, bravo Sorrentino in questa circostanza a bloccare la palla. Nell'ultimo minuto della prima frazione di gioco, succede di tutto: Radovanovic (ammonito al 16') rimedia il secondo giallo per fallo su Tomovic e lascia la squadra in inferiorità numerica per tutta la ripresa. La punizione calciata da Bernardeschi colpisce la traversa, undicesimo legno colpito dalla squadra viola in questa stagione.