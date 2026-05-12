Quanto sposta nella percezione del suo lavoro il risultato di domani?

Chivu: "A me non cambia un tubo di quello che sono io, sono felice per loro, perché ho trovato una squadra che pareggia le ambizioni. Ho dei ragazzi con tanta voglia di essere competitivi, e questo dall'inizio, dall'intervista di Lautaro in America. E lì ho capito com'è fatto, anche se avevamo avuto delle conversazioni prima. La forza del gruppo è quella: cercare di capire quello che rappresentiamo, un club che ha costruito qualcosa di importante nella loro storia, e con loro che hanno costruito qualcosa di importante negli ultimi 5-6 anni, diventando competitivi su tutti i fronti. Spesso ci dimentichiamo che hanno fatto tre finali europee e se non sono arrivati primi sono arrivati secondi. Qui si vince e si perde insieme"